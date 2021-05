10°C gagnés en 24 h, ce week-end sera enfin beau et chaud : consultez les prévisions

MÉTÉO - Après plusieurs semaines de temps frais et maussade, les conditions s’annoncent nettement plus agréables pour les derniers jours de mai et au-delà. Outre le soleil, la douceur et même la chaleur vont ainsi faire leur retour…

Les parapluies et les pulls au placard ! Après un mois de mai nettement plus frais et plus humide qu’à l’habitude (-1,4 °C/normale et +60 %/normale), une amélioration durable se confirme pour les derniers jours de ce mois au ressenti "pourri" pour bon nombre d’entre vous. Et bonne nouvelle : le retour de l’anticyclone des Açores qui nous a tant fait défaut ces dernières semaines s’annonce durable !

Un week-end printanier au nord, estival au sud

Après le passage d’une ultime perturbation pluvieuse dans la moitié nord en milieu de semaine, les hautes pressions sont progressivement revenus par l’ouest. Pour ce week-end de la fête des mères, après quelques passages pluvieux possibles dans l'ouest, le soleil dominera dans la plupart des régions. En cours d’après-midi, quelques orages pourront cependant se développer sur les reliefs des Alpes et des Pyrénées tandis qu’ailleurs, le ciel bleu sera légion. La journée de dimanche sera une copie conforme de la veille avec des passages nuageux un peu plus nombreux au sud qu’au nord, tout en restant relativement inoffensifs. Même programme pour la journée de lundi avec de très belles éclaircies et de rares averses en montagne.

Le retour de l’anticyclone s’accompagnera également d’une hausse des températures. Elles retrouveront un niveau de saison. Samedi, elles gagneront encore un ou deux degrés avec quelque 21°C prévus à Strasbourg, 22 à Paris, 25 à Nantes et Lyon, 26 à Montélimar, 28 à Toulouse et près de 30°C dans le Bordelais et dans la région de Perpignan. Le mercure sera stable dimanche et donc largement printanier dans la moitié nord et aux couleurs de l’été dans la moitié sud… Une bonne nouvelle pour les terrasses de cafés et de restaurants et pour ceux qui voudront en profiter !

Vers la poursuite d’un temps estival début juin ?

Autre bonne nouvelle : l’amélioration attendue ne sera pas temporaire, à l’inverse des précédentes. Celle-ci s’annonce bien plus durable avec un anticyclone des Açores qui va s’étirer jusqu’à l’Europe centrale. Ainsi, le début du mois de juin devrait être à l’image de la fin mai : ensoleillé et doux dans la plupart des régions. Certains scénarios envisagent même une nouvelle hausse du mercure avec un flux s’orientant au secteur sud-est. La barre des 30°C pourrait ainsi être approchée voire atteinte jusque dans la moitié nord, à confirmer dans les prochains jours !

