Météo : fortes pluies attendues sur la moitié sud de la France, l’Ardèche en alerte orange

MÉTÉO – De fortes pluies sont attendues tout le week-end sur la moitié sud de la France. Ce samedi matin, la région de Nice a connu de violents orages mais c’est sur l’Ardèche que les précipitations les plus intenses sont prévues cette nuit. Le département a été placé en vigilance orange. Voici les dernières prévisions.

Mais les précipitations les plus importantes sont attendues sur le sud du Massif Central. Météo France a ainsi placé le département de l’Ardèche en vigilance orange pour pluie et inondation. "Depuis vendredi matin, il a déjà beaucoup plu sur les Cévennes : on relève en général des cumuls de 60 à 80 mm sur les 36 dernières heures", indique Météo France. Dès la fin de journée, les pluies orageuses prendront un caractère plus continu et s'intensifieront sur les Cévennes, indique encore Météo France qui avertit sur la violence des précipitations attendues en deuxième partie de nuit notamment.