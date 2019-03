Météo : manque de pluie record dans le Sud-Est, 53e jour sans pluie à Nice

Si le beau temps de ces dernières semaines fait incontestablement du bien au moral, il est aussi responsable des premiers départs de feux de la saison entre le Languedoc, la Provence et la Côte d'Azur. Les sols, nettement plus secs qu'en temps normal à cette période de l'année, laissent craindre une sécheresse exceptionnelle dans ces régions au cours du printemps et de l'été. Plusieurs provinces d'Espagne et du Portugal se retrouvent également dans la même situation.