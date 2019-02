9e jour à plus de 15°C à Paris, nouveau record : le printemps en hiver, jusqu'à quand ? Consultez les prévisions

Les records de douceur ont été nombreux ces derniers jours, d’abord dans le Languedoc et en Vendée vendredi puis en Bretagne au cours du week-end. Les températures affichaient alors des niveaux dignes du plein été avec notamment 20°C à Brest et jusqu’à 25°C dans l’Hérault. A Paris, lundi, on a enregistré 17,8°C. Le record de 1961 a été battu ! Mais surtout, il s'agit du 9e jour à plus de 15°C dans la capitale. C'est du jamais vu depuis le début des mesures en 1873.





Ailleurs aussi : les 20°C ont été franchis pour la première fois en février outre-Manche, au Pays de Galles. De nombreux records pour un mois de février sont également tombés aux Pays-Bas, en Belgique mais aussi en France, du côté du littoral du Pas-de-Calais. À Boulogne-sur-Mer, il a fait 18°C et c’est du jamais vu en février.





Les thermomètres vont continuer à s’affoler jusqu’à mercredi avec en ce début de semaine, des valeurs situées 6 à 8°C au-dessus des normales de saison.





Les valeurs gagneront encore un degré mardi puis un ou deux degrés supplémentaires mercredi qui sera alors la journée la plus chaude de la semaine avec une ambiance pré-estivale au nord et véritablement estivale au sud : prévoyez 19°C à Paris et Rennes, 20°C à Nantes et Nevers, 21°C à Clermont-Ferrand, 23°C à Toulouse et Aurillac et jusqu’à 24°C à Bordeaux et Tarbes. Des pointes à 25-26°C sont même attendues localement en Aquitaine ! Une baisse des températures se mettra en place par l’ouest dès jeudi avec des valeurs se rapprochant des normales de saison (13°C au nord et 16°C au sud) pour le prochain week-end.