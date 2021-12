Météo : soleil, grisaille ou neige, à quoi s’attendre pour les vacances de Noël ?

L’anticyclone est là et bien là ! Depuis le début de semaine, c’est un temps calme qui domine sur tout le pays mais avec deux salles, deux ambiances. Si la moitié sud est baignée par le soleil, les régions septentrionales sont quant à elles sous une chape de nuages avec aucune éclaircie. Cette situation se maintiendra ces prochains jours avant un net changement de temps attendu pour Noël et surtout la semaine suivante. Côté températures, alors que le froid fera son retour pour le début des vacances, c’est la douceur qui devrait nous accompagner pour le passage à 2022.

Les hautes pressions vont continuer à nous protéger, au moins jusqu’au milieu de la semaine prochaine. Néanmoins, celles qui sont actuellement positionnées en plein sur la France vont progressivement remonter en direction des îles britanniques puis vers la mer du Nord. Ainsi, le flux va s’orienter au secteur est puis nord-est, favorisant la baisse des températures. Dès lundi, elles ne dépasseront plus les 5 ou 6°C au meilleur de l’après-midi de la Normandie à la région Rhône-Alpes et des Pays-de-la-Loire au quart nord-est. Durant la nuit de lundi à mardi, la baisse du mercure se poursuivra avec la multiplication des gelées matinales. À partir de mardi et au cours des matinées suivantes, elles seront quasi-généralisées, n’épargnant que les départements situés au sud de la Garonne et ceux proches de la Grande Bleue. Les minimales seront alors le plus souvent comprises entre -4 et -1°C sous abri.

Dans le même temps, les conditions météo seront calmes avec une grisaille souvent tenace dans la moitié nord et jusqu’au Lyonnais, à l’image de ces derniers jours. Plus au sud en revanche, le soleil dominera sauf près de la Méditerranée où un flux maritime apportera de l’humidité sous forme de nuages. Cette situation perdurera jusqu’à mercredi voire jeudi prochain avant un début de changement de temps de plus en plus probable pour le réveillon et le jour de Noël avec le retour des dépressions atlantiques. L’influence océanique devrait ainsi prendre le dessus, apportant des conditions plus perturbées mais aussi plus douces, le risque de gelées disparaissant progressivement.