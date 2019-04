Alerte aux vents violents : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orange

"Le vent de sud devrait se maintenir vers ces valeurs encore quelques heures avant une nette augmentation en mileu de matinée. Le maximum de la tempête est attendu en mi-journée de jeudi avec des pointes à 110 km/h en plaine, 110 à 130 km/h sur les reliefs", prévient encore Météo France. "Il faudra attendre la fin d'après-midi pour connaître une baisse sensible des rafales. En plus du vent, des fortes pluies et de la neige à moyenne altitude sont attendues sur l'est du Massif Central à partir de la mi-journée."