Intempéries : la Corse en vigilance orange pluie-inondation

L'île de Beauté en alerte. Météo-France a placé la Corse-du-Sud et la Haute-Corse en vigilance orange pluie-inondation ce mardi après-midi en raison d'un épisode pluvio-orageux. "En nuit de mardi à mercredi, des averses orageuses remontent de la mer Tyrrhénienne et concernent le sud et l'est de la Corse. En milieu de nuit, ces orages s'intensifient avec des intensités pluvieuses de l'ordre de 30 mm/h", indique l'institut dans son dernier bulletin.

"Après une accalmie en fin de nuit et en matinée de mercredi, une nouvelle ligne orageuse remonte du sud et apporte à partir de la fin de matinée des pluies modérées à fortes sur l'est de la Corse jusqu'en fin d'après-midi, avec quelques débordements sur le haut des versants ouest du relief. Sous cette ligne orageuse, on retrouve des intensités de l'ordre de 20 à 30 mm/h", poursuit Météo-France, précisant que les pluies seront "plus faibles sur l'ouest de l'île".