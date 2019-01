Météo : alerte neige et verglas sur 24 départements, voici la carte

La neige passe à l'offensive cette semaine sur une bonne partie du pays. Après un lundi marqué par un temps calme et quelques flocons simplement sur les Pyrénées, une masse d’air plus froid en provenance d’Islande envahira le pays, en même temps qu’une perturbation pluvieuse mais l’air froid arrivant plus rapidement que les pluies, elles finiront par se transformer en neige.





Par précaution, 24 départements ont été placés en alerte par Météo France. Voici la liste :

Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).





Cette alerte sera effective à partir de mardi 22 janvier 6 heures.