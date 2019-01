Météo : alerte neige et verglas sur 24 départements, voici la carte et ce qu'il faut savoir

Selon Météo France, la neige abordera les départements placés en vigilance Orange dès la fin de nuit de lundi à mardi par l'ouest. Elle progressera ensuite vers l'est, donnant toujours des chutes de neige jusqu'en plaine. Ce premier passage neigeux durera quelques heures, puis sera suivi d'une accalmie temporaire avant la reprise des averses de neige dans la nuit de mardi à mercredi, à nouveau par l'ouest. Quelques pluies verglaçantes pourraient être observées en tout début d'épisode sur l'ouest de la région Centre ainsi que sur les Hauts-de-France.





Le premier épisode neigeux donnera des cumuls de neige de l'ordre de 2 à 5 cm. Cette première couche pourrait fondre partiellement du nord au Centre avant l'arrivée des neiges de la nuit suivante. A l'issue du second épisode neigeux, la couche de neige au sol atteindra le plus souvent 3 à 5 cm, localement 5 à 8 cm sur les départements les plus à l'ouest. Des Ardennes à l'ouest de la Bourgogne, les cumuls prévus sont de l'ordre de 5 à 10 cm, avec localement jusqu'à 15 cm.





L'horaire de l'arrivée de la neige en Ile-de-France a finalement été revue par les prévisionnistes : 7h pour les Yvelines, entre 8h et 9h pour Paris et entre 9h et 10h pour la Seine-et-Marne. Ce 1er passage neigeux durera toute la matinée avant une accalmie puis un nouveau passage neigeux en soirée et pendant la nuit de mardi à mercredi. Un possible 3e passage neigeux - non encore confirmé - pourrait traverser le pays mercredi matin mais il n'est pas encore confirmé.