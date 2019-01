Alerte neige : l'évolution attendue dans les prochaines heures

5 cm dans les Yvelines, 4 cm dans Paris intramuros, 3 cm dans le Val-d’Oise, 2 cm à l’aéroport d’Orly et à Chartres.... L’épisode neigeux annoncé par Météo-France a débuté ce matin par la Normandie, avant de se diriger vers les Hauts-de-France et la région parisienne. La neige se dirige à présent vers l’est alors que de nouvelles chutes sont attendues ce soir et la nuit prochaine dans les mêmes régions.