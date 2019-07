Après juin et juillet, doit-on s’attendre à une nouvelle canicule en août ?

Les premiers jours d’août seront marqués par une situation partagée entre un anticyclone positionné vers les Açores et des dépressions circulant sur le nord de l’Europe en direction de la Russie. Ainsi, le soleil dominera sans aucune difficulté dans le sud-est avec un peu de mistral et de tramontane. À l’inverse, les nuages seront plus nombreux près de la Manche est au nord de la Seine avec ponctuellement quelques averses. Quelques ondées écoute de tonnerre pourront également se produire sur les reliefs.





Pour la semaine du 5 au 11 août, il n’y aura que peu d’évolution. Les hautes pressions protégeront essentiellement les régions de la moitié sud où le soleil dominera sans grande difficulté. Dans les régions de la moitié nord, le ciel sera plus changeant avec une alternance de nuages et d’éclaircies, ponctuée parfois d’averses. Pas de temps pourri attendu non plus mais un risque de petites pluies qui sera assez fréquent, de bonne augure malgré tout pour tenter d’enrayer la sécheresse. Avec ce pays coupé en deux, les températures seront de saison au nord de la Loire tandis qu’il fera chaud plus au sud avec parfois plus de 35°C dans le sud-est.