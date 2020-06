Météo : après la vague de chaleur, un été finalement moins chaud que prévu ?

TENDANCE - Alors que cette première semaine de l'été se caractérise par un épisode de fortes chaleurs, les dernières tendances saisonnières pour ces prochains mois indiquent une météo plus changeante qu'initialement envisagé. Explications.

L'été 2020 a démarré par une vague de chaleur. Mais qu'en sera-t-il des prochaines semaines ? Alors que depuis le déconfinement une météo assez maussade dominait, le solstice, qui s'est produit samedi dernier, a marqué un tournant avec l'installation de conditions anticycloniques synonymes de soleil et de chaleur, parfois marquée, sur l'ensemble du territoire. En voyant cela, on pourrait se dire que cet été ressemblera fortement au précédent qui avait d'ailleurs également débuté par une période de temps chaud, avec une température record de 46°C dans le sud. Et pourtant, selon les dernières simulations des modèles météorologiques, ces prochaines semaines pourraient être beaucoup plus changeantes voire instables, de quoi remettre en cause les premières tendances qui annonçaient "un été plus chaud et plus sec que la normale"...

Juillettistes perdants, aoûtiens gagnants ?

À l'image de cette semaine, ce mois de juillet devrait connaître de fréquentes périodes de chaleur n'excédant pas quelques jours, entrecoupées de périodes de temps plus instable avec des orages. Contrairement aux années précédentes, les anticyclones auront du mal à s'installer solidement sur l'ouest de l'Europe. Or, ce sont ces "situations dites de blocage" qui permettent la mise en place d'un temps estival durable. Pas de panique toutefois, juillet ne sera pas "pourri" mais simplement de saison. Dans notre climat océanique, cela correspond à une alternance de belles journées d'été et de journées plus mitigées entre nuages et averses. En Bretagne, par exemple, il pleut en moyenne un jour sur 3 même si ces dernières années ont donné tort à cette statistique. À l'inverse, les régions du sud-est seront favorisées, sous l'influence d'un climat méditerranéen. Le temps ensoleillé et sec sera récurrent avec des températures souvent élevées, et même parfois supérieures aux normales de saison. Ailleurs, le mercure sera proche des normales avec une pluviométrie également dans la moyenne, voire excédentaire là où les orages seront plus fréquents.

En vidéo Météo : difficile de garder le masque avec les fortes chaleurs

En revanche, les scénarios n'ont pas beaucoup évolué pour le deuxième mois des vacances d'été. Les hautes pressions devraient reprendre des forces et ainsi permettre à un temps estival plus durable de s'installer. Cela ne signifie pas pour autant qu'il fera beau et chaud partout en France du 1er au dernier jour du mois, cela indique simplement que la probabilité de connaître une météo très estivale est plus importante en août qu'en juillet. De même, impossible à cette échéance d'évaluer le risque de canicule, ce phénomène ne pouvant se prévoir qu'une dizaine de jours à l'avance. Néanmoins, il semble plus faible - mais pas nul - que l'année dernière au vu de la configuration météorologique attendue.

Vers une belle arrière-saison...

Cette tendance chaude et ensoleillée devrait se prolonger en septembre, les différents scénarios étant en accord sur ce point. Cette arrière-saison estivale pourrait ainsi ressembler à celle de l'année dernière avec quelques fortes chaleurs encore possibles ponctuellement même si à cette échéance, la fiabilité reste limitée. En conclusion, cet été 2020 s'annonce assez standard avec des excès de chaleur et de sécheresse nettement moins prononcés que les années précédentes. Août s'annonce comme le plus beau mois de l'été. Ainsi, certains vacanciers pourront ressentir cet été comme "assez mitigé" selon leurs dates de vacances et leurs lieux de villégiature, après plusieurs saisons où les excès du thermomètre ont été exceptionnels et nous ont fait oublier ce qu'était un été normal...