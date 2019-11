Météo : après la vague de froid, le retour de la douceur et des fortes pluies sur le Sud

Le redoux n’est plus très loin après cet intermède hivernal… Les dernières prévisions confirment une hausse des températures pour la fin de semaine avec la mise en place d’un flux de secteur sud. Ainsi, les gelées vont progressivement disparaître alors que des villes comme Bordeaux, Pau ou Tarbes ont connu ce mardi leur 1er gel sous abri de la saison. Dès jeudi après-midi, les maximales repartiront à la hausse avec les 10°C à nouveau atteints ou dépassés de la Bretagne au sud-ouest et à proximité de la Grande Bleue. En revanche, le mercure sera encore à la peine de la Normandie aux frontières de l’est avec seulement de 4 à 8°C. Le risque de gelées deviendra faible vendredi matin pour concerner essentiellement l’est et le centre alors que les maximales repasseront au-dessus des normales avec 16°C attendus à Perpignan, 14 à Toulouse et Marseille, 12 à Lyon, Nantes et Bordeaux ou encore 10°C à Paris et Cherbourg.

La douceur s’accentuera pour ce week-end avec un risque de gelées matinales qui ne sera plus d’actualité en plaine tandis que les valeurs de l’après-midi continueront de progresser avec souvent plus de 10°C. Dimanche après-midi, les températures seront plutôt dignes d’un début que d’une fin novembre avec 2 ou 3°C de plus que les normales dites de saison. Selon les derniers scénarios, cette douceur de milieu d’automne devrait se maintenir une grande partie de la semaine prochaine.