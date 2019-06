Canicule : jusqu'à 45°C attendus, où va-t-il faire le plus chaud jusqu’à dimanche ?

Dès ce mercredi, les 40°C ont été approchés à Bourges, Nevers, Lyon, Grenoble, Cognac, Bordeaux, Agen, Montauban, Nîmes ou encore Montélimar et même dépassés à Clermont-Ferrand, Limoges, Avignon ou encore Carpentras avec 41°C. Dans le même temps, c’est entre le nord de la Bretagne et le Cotentin qu’il a fait le plus frais avec seulement 20°C à Saint-Brieuc et 21°C à Cherbourg, soit plus de 20°C d’écart avec certaines villes du centre du pays !





La journée de jeudi sera la plus chaude à l’échelle nationale avec un indicateur thermique (moyenne des températures du matin et des températures de l’après-midi sur une trentaine de villes représentatives) compris entre 30,0°C et 30,5°C. Elle va ainsi passer devant le 5 août 2003 qui détenait le record jusqu’à présent avec 29,4°C en moyenne. Côté classement pour ce jeudi, la palme de la chaleur reviendra à Montauban, Limoges et Carpentras avec 42°C, juste devant les 41°C de Nantes et La Rochelle et les 40°C de Bordeaux, Tours et Grenoble.