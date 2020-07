Pics de chaleur cette semaine : les premiers 40°C de l’été attendus, consultez les prévisions

Après un premier pic de chaleur observé à la fin du mois de juin avec des pointes à 37-38°C dans le sud-ouest et dans l’arrière-pays méditerranéen, les températures avaient depuis retrouvé un niveau un peu plus normal avec un dégradé nord-sud assez classique. Ce week-end a été marqué, quant à lui, par une dégradation et une baisse sensible du mercure mais dès ce début de semaine, l’anticyclone sera de retour et avec lui, une masse d’air chaud d’origine subtropical envahira le sud du pays. Un pic de chaleur est ainsi attendu ce lundi 27 juillet, puis un nouveau, plus généralisé est prévu en fin de semaine.

En dehors des côtes de la Manche où le ciel sera nuageux, ce lundi s’annonce ensoleillé sur tout le reste du territoire avec de rares nuages qui bourgeonneront sur les reliefs des Alpes et des Pyrénées. Après une matinée encore respirable avec une dizaine de degrés en Normandie, 16°C à Paris et Agen, 18°C à Lyon et Toulouse, 21°C à Marseille et 22°C à Perpignan, les thermomètres vont littéralement s’envoler l’après-midi. Pour la 1ère fois de l’été, la barre des 40°C pourra ainsi être atteinte dans le Tarn voire en Haute-Garonne, à la convergence des vents d’ouest soufflant depuis l’Aquitaine et du vent d’Autan arrivant des plaines languedociennes, qui viennent réchauffer encore un peu plus l’atmosphère de ce secteur. Si aucun record absolu ne sera battu, des records de chaleur pour un mois de juillet pourraient être approchés localement.

Ailleurs, les valeurs atteindront 35°C à Tarbes et Mulhouse, 36°C à Montélimar, 37°C à Lyon et Grenoble, 38°C à Auch et Agen et 39°C à Toulouse et Montauban, soit jusqu’à 13°C au-dessus des normales de saison. Plus au nord et au nord-ouest, le mercure sera en nette hausse également mais restera situé un cran en dessous avec de 25 à 32°C en moyenne.