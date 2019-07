Canicule : qu'est-ce que l'alerte rouge, mise en place dans vingt départements ?

Au-delà des recommandations utiles face aux fortes chaleurs (s'hydrater régulièrement, se mouiller le corps, passer au moins trois heures de la journée dans un endroit frais, etc.), les autorités publiques sont invitées à prendre des consignes strictes de sécurité à destination de la population. Ainsi, dans les départements concernés, les activités sportives sont vivement déconseillées et les établissements scolaires, ouverts pour l'accueil des enfants durant les vacances, fermeront peut-être leurs portes, le temps de l'épisode de canicule. Les établissements médicaux-sociaux risquent d'activer leur plan bleu, un dispositif permettant de maîtriser les risques en cas de crise. Afin de protéger les personnes les plus vulnérables, les maraudes peuvent être renforcées et l'accès à l'eau facilité. Les pouvoirs publics enjoignent la population à se tenir régulièrement au courant de la situation, transmise par les médias.