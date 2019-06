Météo : ce mois de juin maussade annonce-t-il un été pourri ? La réponse en 3 cartes

Souvenez-vous, c'était il y seulement 3 ans : les 3/4 du pays subissaient les assauts de la pluie, à tel point que de nombreux cours d'eau - dont la Seine - étaient en crue à des niveaux parfois records. En deuxième quinzaine de juin, les conditions se calmèrent et la suite de l'été fut chaude, avec peu de pluies et d'orages. Le mois d'août 2016 fut même le plus sec de ces 60 dernières années ! En 2008 aussi, la déprime nous guettait avec de la fraîcheur et de la pluie pour ce premier mois d'été, il avait fallu attendre les derniers jours de juin pour voir arriver le soleil et la chaleur. Juillet et août qui suivirent furent agréables, dans les moyennes de saison. Ces deux exemples répondent parfaitement à l'inquiétude du moment chez certains : un début d'été maussade n'annonce donc pas forcément la couleur pour les mois suivants... Ouf !