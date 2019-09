Météo : chaleur avant de fortes pluies ce week-end, l'Hérault en alerte orange

L'AUTOMNE EST LÀ - En ce week-end d'équinoxe, le temps va nettement changer sur la France. Après une journée marquée par des températures encore très élevées, les valeurs vont nettement chuter dimanche. Une chute des températures accompagnée de pluies. Dès ce samedi, de violentes précipitations sont attendues sur le Languedoc. L'Hérault a été placé en vigilance orange pour le premier épisode cévenol de la saison.

Des violentes pluies orageuses sont attendues ce samedi sur le sud de la France et notamment l'Hérault. Ce département a été placé en vigilance orange par Météo France en raison "du caratère orageux ponctuellement marqué" de cet épisode méditerranéen. "En cours de matinée les pluies orageuses vont progressivement affecter le département de l'Hérault. Les cumuls attendus sur l'ensemble de l'épisode sont de l'ordre de 100 à 120 mm, ponctuellement 130 à 150 mm sur le relief intérieur. Sous les orages les plus forts les cumuls horaires pourront atteindre 30 à 40 mm", prévient Météo France. "Les départements des Pyrénées orientales et de l'Aude seront également impactés par les orages mais dans une moindre mesure." Cette alerte prend effet à 11h ce samedi et jusqu'à 4h dans la nuit de samedi à dimanche.

Premier épisode cévenol de la saison

Ces pluies se bloquant sur le Languedoc-Roussillon constituent le premier épisode cévenol de la saison. Ailleurs, le temps restera sec mais nuageux entre la Corse, la Côte d’Azur et la région Rhône-Alpes alors que le soleil dominera largement du Limousin jusqu’au nord du pays. Pendant ce temps, l’atmosphère deviendra de plus en plus lourde près de l’Atlantique avec éventuellement une ondée et un coup de tonnerre possibles, sans pour autant remettre en cause l’impression estivale.

Ce ressenti sera en partie dû aux températures en nette progression par rapport à la veille. Au cœur de l’après-midi, les maximales pourront frôler les 30°C à Paris, Orléans, Nantes, Lyon et Biarritz et jusqu’à 32°C à Agen. Il n’y aura que près de la Manche et dans le sud-est où les valeurs seront inférieures à ce niveau, en atteignant tout de même 25 à 28°C sous abri. Ce pic de chaleur, non exceptionnel, sera tout de même assez remarquable avec des températures de l’ordre de 8 à 10°C au-dessus des normales de saison dans l’ouest et le nord du pays.