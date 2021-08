D'une météo automnale à une chaleur caniculaire : plus de 40°C attendus en fin de semaine !

C’est confirmé : l’été s’installe durablement ! Grâce au retour de l’anticyclone des Açores qui s’étendra de plus en plus au fil des jours, le soleil est en train de prendre l’avantage sur les averses et les nuages omniprésents ces dernières semaines. Par ailleurs, ces hautes pressions s’apprêtent à faire remonter une masse d’air particulièrement chaud depuis le Maghreb, à tel point qu’une période de canicule est attendue dans le sud-est du pays et en vallée du Rhône à partir de ce mercredi et jusqu’en début de semaine prochaine au moins. Une vigilance orange canicule devrait ainsi être émise par Météo-France dans plusieurs départements au cours des prochains jours.

Mercredi , la chaleur s’accentuera avec en moyenne 2 à 3°C gagnés en 24 heures, que ce soit le matin ou l’après-midi. Il fera ainsi 33°C à Lyon, Toulouse et Perpignan, 34°C à Montpellier et Montélimar et jusqu’à 36°C à Marseille et Nîmes. Des pointes à 38°C seront localement possibles entre le Gard et le Var, secteur où la chaleur sera la plus forte ces prochains jours. Plus au nord, le mercure variera le plus souvent entre 25 et 30°C avec un soleil de plus en plus généreux.

Après un avant-goût ce lundi entre le Var et les Bouches-du-Rhône où les thermomètres affichaient jusqu’à 35 ou 36°C, la hausse des températures se confirme pour cette journée de mardi . Ainsi, les maximales s’établiront le plus souvent entre 25 et 32°C, avec des pointes à 35 voire 36°C dans l’intérieur du Languedoc et de la Provence. Dans le nord-ouest en revanche, les valeurs n’excèderont pas 20 à 24°C sous un ciel souvent chargé apportant ici ou là quelques averses. Partout ailleurs, le soleil s’imposera dans un ciel peu nuageux ou dégagé.

Il fera encore plus chaud en fin de semaine avec de 35 à 38°C attendus dans l’intérieur de tous les départements méditerranéens, du Languedoc-Roussillon au Var, en passant par la Provence et en remontant jusqu’à la région lyonnaise où la canicule battra son plein. Qui dit canicule, dit aussi températures nocturnes très élevées. Dans ces départements, elles ne descendront pas en dessous des 22 à 24°C, notamment dans les grandes villes. Du sud-ouest au nord-est, la chaleur sera moins écrasante même si elle sera parfois forte jeudi et vendredi avec de 31 à 34°C attendus, voire localement un peu plus. Les nuits seront également étouffantes dans les régions centrales avec pas moins de 20°C aux heures les moins chaudes.

Avec un soleil toujours aussi généreux et de rares orages possibles l’après-midi en montagne, ce week-end du 15 août sera remarquablement chaud dans le sud-est. Samedi pourrait être l’une des journées les plus chaudes de cet épisode caniculaire remarquable par son intensité et sa durée, et encore plus en cette deuxième partie d’été. Des pointes entre 40 et 42°C seront ainsi possibles entre le Languedoc, la basse vallée du Rhône et le Var avec à la clé, de possibles records de chaleur mensuels. Cette chaleur s’accentuera également dans le sud-ouest avec de 35 à 38°C attendus mais il ne devrait pas s’agir d’une canicule dans ces régions car le mercure perdra quelques degrés le lendemain. Dans le nord-ouest et près des frontières du nord-est, l’atmosphère sera plus respirable avec de 25 à 32°C prévus sous abri.

Dimanche et en début de semaine prochaine, soleil et chaleur se maintiendront sur tout le pays. Si elle restera raisonnable et modérée dans l’ouest et jusqu’au nord-est, la canicule se poursuivra dans le sud-est et en vallée du Rhône avec de 35 à 40°C attendus pour ce qui est des maximales et entre 20 et 24°C au niveau des minimales. Ce n’est qu’en milieu de semaine prochaine que les valeurs pourraient perdre quelques degrés et ainsi repasser en dessous des seuils de canicule.