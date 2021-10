Météo : des pointes à 30°C dans le Sud-Ouest, vague de douceur attendue cette semaine

Le changement de temps venu de l’Atlantique, un temps annoncé pour le début de la semaine prochaine semble repoussé. Ainsi, les journées de lundi et de mardi seront très agréables. Seules quelques pluies pourront circuler lundi entre la Bretagne et la Manche, mais un vent de sud assez fort va rapidement les repousser vers les îles britanniques. Le temps redeviendra sec partout mardi avec un peu plus de nuages au nord de la Seine, mais aussi dans le golfe du Lion, apportés par un vent marin sensible.