Descente d’air polaire : l’hiver s’installe la semaine prochaine avec du froid et de la neige !

Une masse d’air d’origine polaire va donc gagner notre pays entre lundi et mardi, avec pour premier changement le niveau des températures. Dès lundi matin, quelques gelées seront à nouveau d’actualité dans l’intérieur du nord-ouest et surtout dans les campagnes situées au nord de la Seine. En cours d’après-midi, la barre des 10°C ne sera plus atteinte dans une large moitié nord et jusqu’en Auvergne-Rhône-Alpes avec rarement plus de 5 à 7°C attendus. Entre mardi et mercredi, les valeurs négatives se multiplieront au réveil de la Bretagne aux Hauts-de-France et de la Normandie au Grand Est tandis qu’aux heures les plus chaudes, les maximales seront souvent à un chiffre, jusque dans le sud-ouest. Dans le quart nord-ouest, elles resteront parfois situées en dessous des 5°C soit moitié moins que les normales à cette période de l’année.