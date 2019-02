Météo : la tempête Isaias traverse la France, 10 départements toujours en alerte, 129 km/h sur les Vosges, des TGV supprimés dans l'Est

Des rafales à 129 km/h ont ainsi été enregistrées au ballon de Servance (Vosges) , 100 km/h à Bâle-Mulhouse ou encore 108 km/h à Epenoy (Doubs). En raison des vents violents, la SNCF a annoncé la suppression de nombreux trains en Bourgogne et Franche Comté dont 7 TGV. "En raison de la tempête Isaias", qui traverse "notre territoire dans l'après-midi, des vents forts (...) imposent des suppressions et des limitations de vitesse de certains trains sur la région", a indiqué la compagnie ferroviaire dans un communiqué. "En raison des risques également sur le réseau routier, il n'y aura pas de substitution routière mise en place", a précisé la SNCF, conseillant à ses passagers "d'anticiper ou de retarder (leur) voyage pendant cette période".





Les TGV reliant Paris à Lausanne (départs 11H57 et 13H57), mais aussi Paris à Bâle (12H23), Bâle à Paris (14H34 et 16H34), Mulhouse à Paris (15H37) et Lausanne à Paris (16h23) ont été supprimés, ainsi que vingt TER, a précisé l'opérateur ferroviaire.

Seuls onze TGV circuleront dans la région, mais ils pourraient connaître des retards en raison des limitations de la vitesse, a précisé à l'AFP une responsable de la communication de la SNCF.





A l'arrière, de la Bretagne aux Hauts de France, de nombreuses averses se mettront en place et le vent d'ouest restera soutenu. Des orages éclateront également. En soirée, des averses orageuses résisteront au nord de la Seine et les pluies se décaleront sur le Centre-Est. De la neige tombera sur les Vosges et le Jura. La limite pluie neige s'abaissera à 300 m dans la nuit de Dimanche à Lundi. Sur les Alpes, la neige tombera vers 1500 m puis 600 m.









Par ailleurs, la vigilance vagues submersion est jaune pour la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime en raison de fortes vagues et d'une forte surélévation du niveau de la mer sur le littoral.