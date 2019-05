Météo : pluie, neige, gelées... l'hiver fait son retour, découvrez les prévisions du week-end

Même si les épisodes de froid tardif ne sont pas rares en mai, ils ont toutefois tendance à se faire de plus en plus discrets depuis les années 2000 et en ont surpris plus d’un ce week-end. C’est un flux de nord qui s'est installé sur le pays pour 72 heures avec une descente d’air polaire. Ainsi, les températures ont nettement chuté pour ne plus dépasser 7 à 9°C samedi après-midi des régions centrales jusqu’à l’Alsace et 9 à 11°C dans le nord-ouest, ce qui correspond à un niveau inférieur de 8 à 10°C aux normales de saison. Plus au sud, les maximales ont affiché des valeurs moins basses avec même une certaine douceur en Méditerranée où les 20°C pourront être dépassés.





"Dimanche, on peut craindre le retour de petites gelées dans les terres avec notamment 0 à localement -2 degrés sur le quart nord-est jusqu'au Centre, le Limousin et l'Auvergne. Les gelées seront plus localisées ailleurs", indique Météo France. "En journée, les températures maximales plafonneront entre 9 et 12 degrés sur une grande moitié est du pays, entre 12 et 16 ailleurs, localement 17/18 près de la Méditerranée."