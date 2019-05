Météo : dimanche pluvieux, les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange

Le département des Pyrénées-Atlantiques a été placé placé en vigilance orange pluie-inondation depuis samedi et jusqu'à ce dimanche par Météo France. En 48h, les cumuls ont atteint l'équivalent de trois semaines de pluie à Biarritzmais aussi Urepel, ou Oloron. Et la situation devait perdurer jusqu'à ce dimanche.





Une accalmie progressive est prévue par l'ouest mais uniquement en cours d'après-midi cdimanche avec des pluies plus irrégulières et modérées sous forme d'averses. d'averses, explique Météo France. Les cumuls attendus sont de l'ordre de 40 à 60 mm (ou litres par mètre carré) sur le Pays Basque, localement 80 mm, voire 100 mm en pointe sur la moitié ouest du Pays Basque, et 30 à 50 mm sur haut Béarn et Soule, localement 60/70 mm près du relief. Ces pluies pourront être parfois intenses et accompagnées d'orages pouvant donner 30 mm en moins de 3 h et s'accompagner de vent assez fort avec des rafales de 60/70 km/h . Pluies moins intenses sur le reste du Béarn avec 15 à 30 mm . La limite pluie-neige reste voisine de 1500m."





