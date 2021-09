Météo : du beau temps pour ce week-end avant le retour des orages dès mardi ALAIN JOCARD / AFP − ALAIN JOCARD / AFP

PRÉVISIONS - Après des journées de mercredi et de jeudi très orageuses, le temps se calme progressivement en cette fin de semaine avec un beau week-end dans la plupart des régions. La chaleur va même s’installer dimanche avant le retour des orages mardi.

Grâce à des pressions en hausse, la météo redevient plus clémente à l’approche du week-end. Les orages et les pluies parfois intenses des derniers jours sont désormais derrière nous. Mais il va falloir profiter de cette période ensoleillée qui s’annonce de courte durée, jusqu’à lundi tout au plus, car en raison de l’avancée d’une dépression au large du Portugal, le temps va se dégrader dès mardi. Des orages seront ainsi à nouveau d’actualité, avec également un risque d’intempéries pour les régions méditerranéennes.

Du soleil et des températures en hausse

Le week-end débutera sous un temps généreusement ensoleillé dans la moitié sud avec même un ciel totalement dégagé près de la Grande Bleue. Plus au nord, la matinée de samedi sera parfois brumeuse, en particulier dans le nord-est où quelques rares averses resteront possibles jusque dans l’après-midi, depuis l’Alsace jusqu’aux confins de la Bourgogne. Ailleurs, de belles éclaircies se développeront avec un vent sensible en bord de Manche. Les températures s’échelonnent de 14°C en Bretagne à 20°C sur le littoral méditerranéen. L’après-midi, les maximales seront en hausse partout avec pas moins de 20°C à Cherbourg et jusqu’à 31°C dans le Gard. Il fera 22 à Paris et Strasbourg, 24 à Nantes et Lyon, 25 à Bordeaux ou encore 28°C à Perpignan.

Dimanche, un temps agréable s’imposera sur tout le pays avec de très belles éclaircies de la Bretagne aux frontières du nord-est et un ciel dégagé de l’Atlantique aux frontières de l’est. Quelques nuages pourront également se développer l’après-midi sur les reliefs corse et pyrénéen, allant localement jusqu’à l’averse voire l’orage. Votre matinée dominicale s’annonce parfois fraîche avec une dizaine de degrés seulement dans les campagnes de Normandie, de Champagne et du Massif Centrale contre une vingtaine de degrés en Camargue. L’après-midi, l’atmosphère deviendra estivale avec de 21 à 26°C au nord et jusqu’à 31°C dans le sud-ouest et l’arrière-pays provençal.

Risques d’intempéries à partir de mardi

Avec un vent orienté au secteur sud, un pic de chaleur est attendu lundi dans le sud et l’ouest du pays. Les maximales s’établiront alors de 28 à 32°C dans ces régions, sous un ciel le plus souvent dégagé et avec un soleil qui dominera donc sans difficulté. Il faudra d’autant plus en profiter que le temps changera dès le lendemain. Déjà, en soirée, quelques orages pourront éclater dans l’ouest mais c’est véritablement mardi que la dégradation se mettra en place. Pluies et orages s’installeront alors dans l’ouest mais aussi dans toutes les régions de la moitié sud. Il faudra également surveiller le risque d’intempéries en Méditerranée avec la probable mise en place d’un épisode cévenol.

Mercredi, l’instabilité dominera sur tout le territoire avec la persistance de précipitations très marquées dans les départements cévenols. Ce temps orageux et chaotique devrait également se maintenir en fin de semaine dans une atmosphère moins chaude, les températures situant sensiblement en dessous des normales de saison.

Guillaume Woznica

