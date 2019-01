ÎLE-DE-FRANCE





- La RN 118, qui relie Les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris, sera fermée à la circulation à partir de mardi 15h et non plus de 22h, a annoncé lundi la Préfecture de police de Paris (PP).

- Les axes structurant d’Île-de-France seront fermés aux poids-lourds de + de 7,5 tonnes à partir de 19h et non plus à partir de 21h, a ajouté la PP.





La RN 118, qui avait déjà été fermée lors de l'épisode neigeux de la semaine dernière, "ne devrait pas pouvoir être rouverte avant le milieu de matinée mercredi".

En février 2018, 950 véhicules, soit près de 2.000 personnes, avaient été bloqués par la neige et dû passer la nuit sur cet axe routier aux pentes marquées et aux nombreux virages.