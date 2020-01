EN DIRECT - Tempête Gloria : vigilance rouge dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, des digues menacent de rompre

SUR PLACE





Au Boulou, une commune française des Pyrénées-Orientales, on craint le pire. Alors que le cours d'eau est monté de plus de trois mètres depuis hier soir, la population s'inquiète face à cette crue très rapide et le risque de débordement. Le Tech qui passe dans la commune déborde d'ores et déjà en amont du Boulou et dépasse sa cote de référence de novembre 1999 à Céret.





Une situation qui pourrait empirer. Les intempéries ne vont pas s'arrêter, avec environ deux mois de pluie attendus dans les 24 prochaines heures.