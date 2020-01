EN DIRECT - Tempête Gloria : quatre départements en alerte, dont deux en rouge

PRÉVISIONS





Comme prévu, les pluies ont tendance à faiblir depuis le milieu de l'après-midi sur les deux départements placés en vigilance rouge. Le temps redevient même provisoirement sec vers le littoral du Roussillon. Cette accalmie sera malheureusement de courte durée dans ces secteurs alors que des pluies modérées et intermittentes se maintiendront sur la moitié ouest des Pyrénées-Orientales et sur le sud de l'Aude tout au long de la soirée et de la nuit.





Une 3ème salve pluvieuse particulièrement marquée est attendue demain matin tôt, dès 6-7h sur les Pyrénées-Orientales puis à partir de 8h sur l'Aude. A partir de la fin de matinée, l'Hérault sera également touché par les pluies mais de manière moins marquée.





Il faudra attendre le début d'après-midi pour retrouver un temps sec sur ces deux départements et qui recevront d'ici là encore 100 à 150 mm ponctuellement, ce qui pourra porter le cumul global depuis le début de l'épisode lundi soir entre 350 et 450 mm dans les secteurs les plus touchés. De telles quantités de précipitations correspondent à plus de 5 mois de pluies tombés en moins de 3 jours. Dans le même temps, les chutes de neige se poursuivront en montagne, au-dessus de 1800 m d'altitude tandis qu'en dessous de cette limite, la neige accumulée ces derniers jours continuera de fondre et viendra alimenter les cours d'eau.