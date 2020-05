Météo : soleil et chaleur généralisés jusqu’au week-end de la Pentecôte

VOILÀ L'ÉTÉ - Après un pont de l’Ascension placé sous le signe d’une météo estivale, ce mois de mai se terminera également sous un soleil généreux et avec des températures dignes d’un mois de juillet.

Grâce à la présence d’un solide anticyclone sur l’ouest de l’Europe, ce mois de mai ne se terminera pas comme il aura commencé... Si la première partie du mois a été particulièrement instable avec de nombreux orages, la deuxième quinzaine a vu quant elle le retour d’un temps sec et chaud qui va donc se maintenir au cours de ces 8 prochains jours. Voici les prévisions jour par jour.

Pic de chaleur en fin de semaine, jusqu’à 34°C

Dans la lignée de ce lundi, le soleil s’imposera sans difficulté au cours de cette journée de mardi et ce, dès les premières lueurs. Seules quelques plaques de nuages bas seront possibles au réveil dans les Landes avant de se dissiper rapidement. Quelques nuages pourront également circuler de manière anecdotique au nord de la Seine ainsi que sur les reliefs en cours d’après-midi. Même programme pour mercredi avec un ciel souvent dégagé et toujours ce petit vent de nord-est sensible. Comme les jours précédents, quelques nuages pourront également bourgeonner sur les reliefs dans l’après-midi et aller localement jusqu’à l’averse sur les Alpes, les Pyrénées et la montagne corse.

Jeudi comme vendredi, la situation n’évoluera pas avec un soleil toujours aussi généreux, aussi bien dans la moitié nord que dans les régions méridionales. Seuls quelques cumulus se développeront en seconde partie de journée sur les reliefs, donnant parfois deux ou trois gouttes et un coup de tonnerre, principalement vers le sud des Alpes et la chaîne pyrénéenne. Côté températures, les valeurs seront en hausse constante avec en moyenne 2°C gagnés chaque jour. Mardi après-midi, les maximales s’établiront de 21 à 30°C, du plateau de Langres au Languedoc-Roussillon. Mercredi, la barre des 30°C sera cette fois-ci atteinte dans l’ouest, il fera 28°C à Paris et Lyon. Jeudi et vendredi seront quant à elles les journée les plus chaudes de la semaine avec des valeurs atteignant 30°C jusqu’en Bretagne et en Île-de-France et des pointes à 34°C en Aquitaine, soit 8 à 10°C de plus que les normales de saison.

Ambiance estivale pour la Pentecôte

Ce temps aux couleurs de l’été se maintiendront pour le dernier long week-end de la série. Néanmoins, le ciel ne sera pas aussi dégagé que les jours précédents. Samedi, un voile nuageux s’invitera ainsi par l’ouest, sans remettre en cause l’impression de beau temps. Quelques averses orageuses se développeront également l’après-midi sur les reliefs de la moitié sud. Les passages nuageux deviendront un peu plus nombreux dimanche en Bretagne et dans la moitié sud alors que lundi 1er juin, nuages et soleil alterneront mais dans une ambiance plus lourde au sud où une faible instabilité pourra se développer avec une ondée ou un coup de tonnerre. Les températures se maintiendront à de hauts niveaux tout au long du week-end de la Pentecôte. Malgré une perte de 2°C en moyenne, les maximales resteront dignes du plein été avec de 20 à 28°C au nord et de 22 à 32°C dans les régions de la moitié sud.