MÉTÉO - Fraîcheur, pluie, neige, vent... L'automne s'invite ce dimanche, les températures dégringolent

Dimanche , l'instabilité persistera même si les ondées seront plus rares. Avec la baisse du mercure qui se poursuivra, quelques flocons de neige pourront même faire leur apparition sur les sommets des Alpes ! De belles éclaircies pourront tout de même se développer dans le nord-ouest et sur les bords de la Grande Bleue.

Samedi des pluies copieuses ont arrosé le Sud-Est du pays. Dans la nuit de samedi à dimanche, des rafales de vents atteignant localement 132 km/h ont balayé la Corse. Bien que plus faibles, les pluies ont également concerné la Provence et mis fin à une série de 75 jours consécutifs sans aucune goutte de pluie à Marseille, égalant le record établi entre le 25 juin et le 7 septembre 1933 !

L'autre caractéristique de cette dégradation vient donc des températures. La baisse a débuté dès vendredi avec des valeurs qui ne dépassaient plus la barre des 30°C. De 34°C la veille, elles sont passées à 29 ou 30°C vendredi après-midi à Perpignan, Nîmes ou Marseille. Samedi matin, les minimales se sont abaissées parfois en dessous des 10°C dans le nord-ouest et le Massif Central tandis que l'après-midi, elles ne dépassaient plus 16 à 17°C en Bretagne, Normandie et Rhône-Alpes.

Les thermomètres perdront encore un ou deux degrés dimanche avant d'atteindre leurs valeurs minimales lundi. Le dernier jour du mois d'août sera ainsi bien frais pour la saison avec souvent entre 5 et 10°C au lever du jour. Les maximales, de leur côté, repartiront à la hausse dès le lendemain tandis que les valeurs du lever du jour resteront encore un peu fraîches pour la saison. Mais pour ceux qui rêvent (encore) de chaleur, qu'ils se rassurent car avec le changement de flux prévu en fin de semaine prochaine, une nouvelle bouffée d'air chaud devrait envahir le pays par le sud... L'été n'a peut-être pas encore dit son dernier mot !