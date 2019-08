Météo : il a gelé en France la nuit dernière

Voici venir déjà les premiers frimas en plein mois d’août… Après des mois de juin et de juillet plus chauds que la normale et deux canicules exceptionnelles, la transition avec août a été particulièrement brutale. Les masses d’air chaud en provenance du Sahara ont laissé place à des températures nettement plus basses, à tel point qu’elles sont repassées en dessous des moyennes de saison dans les régions de l’ouest, du nord et du centre à l’est du pays où les valeurs sont inférieures de 4 à 6°C aux normales.