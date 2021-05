Pont de l'Ascension : une météo souvent maussade et fraîche, les prévisions région par région

Après un début de printemps exceptionnellement sec, le retard pris par la pluie ces dernières semaines est en passe d'être rattrapé. Cela n'aura échappé à personne : elle se montre très présente depuis le début du mois et ce ne sont pas les jours à venir qui vont inverser la tendance... L'anticyclone des Açores semble bien trop fainéant pour prendre le dessus et nous promettre ainsi un beau pont de l'Ascension (13-14-15-16 mai). Il faudra donc faire avec les averses et la fraîcheur pour ce premier week-end prolongé de liberté, avant celui de la Pentecôte (22-23-24 mai).

Dans la continuité du début de semaine, une météo instable dominera pour la journée de jeudi, jour de l'Ascension, avec des averses fréquentes en matinée dans le nord-ouest ainsi qu'au nord de la Seine puis dans l'après-midi dans une large moitié ouest. Les régions du sud-est seront, quant à elles, favorisées avec un temps sec et de très belles éclaircies mais pour cela, le vent soufflera fort avec des rafales de mistral et de tramontane atteignant 70 à 90 km/h. Pas de gelée matinale pour ce dernier jour des Saints de Glace (Saint-Servais) mais une certaine fraîcheur malgré tout avec des minimales comprises au réveil entre 3 et 7°C de la Normandie au Massif Central et jusqu'aux Pyrénées et entre 8 et 13°C ailleurs. L'après-midi, les maximales s'établiront généralement entre 12 et 17°C, jusqu'à 21 voire 23°C sous le soleil du Midi.

Vendredi, la situation n'évoluera quasiment pas avec de nouvelles ondées fréquentes, parfois marquées et localement orageuses qui se développeront en matinée dans le nord-ouest puis du sud-ouest aux frontières de l'est et du Bassin parisien aux Hauts-de-France l'après-midi. Les régions proches de la Grande Bleue ne seront pas, cette fois-ci, épargnées. Pendant ce temps, des périodes d'éclaircies de plus en plus larges et de plus en plus nombreuses se mettront en place depuis la Bretagne jusqu'au littoral aquitain, en passant par le val de Loire. Les températures seront stables par rapport à la veille et toujours en moyenne 3°C en dessous des normales de saison avec un ressenti un peu frais en raison du vent et surtout de l'humidité.