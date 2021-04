Jusqu' 28°C : les prévisions météo de ce week-end estival

Le mercure continue de jouer au yo-yo. Après un début de semaine partagé entre nuages et éclaircies, l'anticyclone s'est regonflé et apporte avec lui soleil et même chaleur dans le sud-ouest. Positionné en mer du Nord, il maintiendra un temps généreusement ensoleillé tout le week-end avec des températures qui seront au-dessus des normales de saison.

Ce samedi, le temps s'annonce très lumineux avec un ciel tout bleu du nord de la Seine jusqu'aux Alpes tandis qu'un voile d'altitude s'installera plus à l'ouest, en étant un peu plus épais entre la Bretagne et l'Aquitaine mais ne remettant pas pour autant en cause l'impression de beau temps.

Dimanche, le temps commencera à changer dans le sud du pays en liaison avec une dépression portugaise. Ainsi, des nuages franchiront la barrière pyrénéenne avec un voile nuageux épais entre l'Aquitaine et les régions méditerranéennes. Les conditions deviendront même instables au fil des heures près des Pyrénées et dans le golfe du Lyon avec quelques averses attendues. Partout ailleurs, l'atmosphère restera stable avec un soleil toujours aussi généreux et ce petit vent de nord-est modéré qui continue d'assécher la masse d'air.

Avec un soleil de plus en plus haut dans le ciel et des journées également de plus en plus longues, les températures grimpent vite en cours de journée. Toutefois, les nuits restent fraîches et les minimales samedi seront encore un peu justes pour la saison. Elles s'échelonneront de 2 à 6°C dans le nord-est et en Auvergne, contrastant avec les 16°C du littoral atlantique et même des 17°C possibles dès le réveil au Pays Basque. L'après-midi, c'est dans l'ouest et le sud où le mercure s'envolera avec le seuil de chaleur - fixé à 25°C en météo - atteint ou dépassé.

Il fera ainsi 25°C à Avignon, 26 à Nantes et Niort, 27 à Bordeaux et jusqu'à 27 voire 28°C dans les Landes. Pendant ce temps, les maximales afficheront un niveau plus raisonnable dans le nord et l'est avec une vingtaine de degrés en Alsace ou encore 22°C à Paris.