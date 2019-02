Météo : jusqu'à 120 km/h, 18 départements en alerte, attention à la tempête Isaias cette nuit et demain

Avis de coup de vent. Et même de tempête. La dépression baptisée Isaias s'apprête à traverser la France. Une très large moitié nord du pays est concernée ainsi que le pourtour méditerranéen. D'un simple "coup de vent" la nuit prochaine - avec quand même de violentes rafales sur la façade atlantique - cette dépression se renforcera en tempête dimanche dans le Nord-Est annonce Météo France. Les rafales attendues pourraient atteindre 110 km/h sur le Jura, l'Alsace, la Champagne, les Ardennes dans l'après-midi et la soirée de dimanche et même 130 km/h sur la pointe nord de la Corse dimanche soir.





18 départements ont été placés en alerte sur une large moitié Est de la France. Sont concernés :

Ardennes (08), Aube (10), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Vosges (88), Yonne (89) et Territoire-de-Belfort (90).