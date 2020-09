MÉTÉO - Jusqu'à 37°C : fortes chaleurs attendues à partir de ce week-end, consultez la carte des températures

L’été n’a pas dit son dernier mot. Les prévisions pour ce week-end et le début de semaine prochaine viennent confirmer cette tendance estivale. Ainsi, le soleil va se généraliser et la chaleur s’accentuer sous l’effet d’un puissant anticyclone s’accompagnant également d’une masse d’air d’origine subtropicale. Durant quelques jours, les conditions seront donc dignes du plein été sur l’ensemble du territoire. Pas de vague de chaleur au sens propre toutefois car la durée de cet épisode n’excédera pas en moyenne 3 jours. De plus, avec des nuits de plus en plus longues et un soleil moins haut dans le ciel qu’en plein été, la probabilité d’atteindre les seuils de canicule sur une période de plusieurs jours reste faible. Rien d’exceptionnel donc, même si des records pourront être approchés très localement.

Après un vendredi encore instable dans le sud-est et plus variable ailleurs, les hautes pressions vont se renforcer durant la journée de samedi. Quelques averses orageuses pourront se déclencher sur les Alpes et la montagne corse, sinon c’est le soleil qui dominera avec de rares nuages ne bord de Manche ou vers la vallée du Rhône. Les températures s’orienteront à la hausse avec la multiplication des 30°C dans les régions méridionales. Il fera jusqu’à 33°C entre les Landes et le Lot-et-Garonne, 32°C à Agen, Bordeaux, Toulouse, Montauban, Nîmes, Montélimar ou Lyon, 30°C à Bourges, Dijon et Clermont-Ferrand, 29°C à Strasbourg et Grenoble, 27°C au Mans et à Reims ou encore 26°C à Paris et Alençon.

Dimanche, il sera inutile de chercher les nuages puisque le ciel sera totalement dégagé du matin au soir de Lille jusqu’à Perpignan et de Brest à Strasbourg. Côté températures, si les minimales seront stables, les maximales continueront quant à elles leur progression. La barre des 30°C sera cette fois-ci atteinte jusqu’aux portes de l’Île-de-France alors que des pointes à 36°C seront possibles en Aquitaine. Prévoyez 31°C à Rennes et Colmar, 32°C à Saint-Etienne et Grenoble, 33 °C à Poitiers, 34 °C à Toulouse comme à Tarbes et 35°C à Bordeaux. Des pointes à 36°C seront possibles entre le Pays Basque et les Landes.