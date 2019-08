Météo : la chaleur revient ce week-end, un pic de chaleur à 37°C à l'ombre attendu dans le Sud-Ouest

Dès vendredi, la barre des 30°C sera atteinte dans la moitié nord avec 31°C à Tours et Nevers et 32°C à Bourges et Nantes. Plus au sud, les valeurs s’envoleront avec 33°C à Limoges, Angoulême, Toulouse et Montpellier, 34 à Bordeaux et Nîmes et localement jusqu’à 35°C dans l’intérieur du Languedoc et de l’Aquitaine. Le soleil dominera par ailleurs très largement, avec simplement quelques risques d’orages en cours d’après-midi sur les reliefs du sud-est. Mais c’est véritablement au cours du week-end que le pic de chaleur sera atteint.





Il fera alors 30°C ou plus partout, sauf en bord de Manche et en Corse. Météo-France prévoit 32°C à Paris samedi après-midi, 33 au Mans, à Auxerre et Clermont-Ferrand, 34 à Limoges et Agen, 35 à Angers et Avignon, 36 Bordeaux et jusqu’à 37°C localement entre les Landes et le Médoc. Dimanche après-midi, les thermomètres perdront deux ou trois degrés dans l’ouest alors qu’elles progresseront encore des régions centrales au nord-est avec notamment de 33 à 35°C en région parisienne et vers le val de Loire, toujours sous un soleil omniprésent, à peine gêné par quelques cumulus de beau temps près de l’Atlantique dimanche.