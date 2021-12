La tempête Barra s'apprête à toucher la Bretagne et la Normandie mardi

Elle devrait surtout s’abattre sur l’Irlande, mais elle pourrait ne pas épargner non plus les côtes bretonnes et normandes. Si les rafales attendues sont puissantes, la trajectoire de la tempête Barra, ainsi nommée par le service météorologique irlandais, reste en revanche encore incertaine.

Des rafales tempétueuses sont attendues en bord de la Manche, avec des vents très forts pouvant aller jusqu’à 120km/h mardi soir et 80 à 90 km/h dans les terres, précise Guillaume Woznica, journaliste météo de LCI dans le bulletin météo en tête d'article. La météo sera plus calme à l'est, mais la perturbation va migrer vers ces régions dès mercredi, avec des pluies à prévoir la majeure partie de la semaine et une baisse des températures.

Pour l’heure, Météo France prévoit quant à elle des vents grimpant à 80 km/h mardi le long des côtes de la Bretagne et de la Normandie. L’organisme relève aussi un "risque de vagues dangereuses" sur la pointe bretonne mardi soir, avec des vagues pouvant dépasser 6 mètres en pleine mer. La Chaîne Météo s'attend de son côté à des vagues de 7 mètres sur le golfe de Gascogne et des précipitations abondantes près des Pyrénées.