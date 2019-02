Météo : la tempête Isaias a commencé à frapper la France, 18 départements en alerte

En matinée dimanche, l'arrivée de la dépression s'accompagnera d'un renforcement du vent sur une grande moitié nord du pays avec des rafales de 70 à 90 km/h, prévient Météo France. Au passage d'une zone étroite de fortes pluies qui traversera le pays entre le début et la fin de journée, les rafales atteindront 90 à 100 km/h en général (localement 110 à 120 km/h sur les côtes et les caps exposés de la Vendée et de la Loire-Atlantique) avec une brutale rotation du vent au secteur ouest, ajoute encore Météo France.





Sur les départements du quart Nord-Est placés en vigilance orange pour dimanche après-midi jusqu'en soirée, les rafales se renforceront et atteindront 100 à 110 km/h. Le vent soufflera fort également sur les autres régions non concernées par l'alerte météo. Ainsi, des vents forts toucheront également dès le début d'après midi une zone allant du Poitou au Jura avec des rafales comprises entre 80 et 100 km/h.





Par ailleurs, la vigilance vagues submersion est jaune pour la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime en raison de fortes vagues et d'une forte surélévation du niveau de la mer sur le littoral.