Météo : la tempête Isaias a commencé à frapper la France, 21 départements désormais en alerte

Avis de coup de vent. Et même de tempête. Une dépression baptisée Isaias à commencé à traverser la France. Une très large moitié nord du pays est concernée. D'un simple "coup de vent" depuis la nuit dernière, - avec quand même de violentes rafales sur la façade atlantique - cette dépression se renforcera en tempête dans la journée et surtout cet après-midi en arrivant sur le Nord-Est. Les rafales attendues pourraient atteindre 110 km/h sur le Jura, l'Alsace, la Champagne, les Ardennes, les Vosges dans l'après-midi et la soirée de dimanche. A noter également des vents forts attendus sur la pointe nord de la Corse dimanche soir avec des rafales qui pourraient atteindre 130 km/h.





31 départements ont été placés en alerte sur une large moitié Est de la France, secteur où les vents seront les plus violents :

Ardennes (08), Aube (10), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Vosges (88), Yonne (89) et Territoire-de-Belfort (90). Météo France a ajouté l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie à cette liste. Ces départements sont concernés à partir de 12h dimanche.





La dépression s'accompagnera d'un renforcement du vent sur une grande moitié nord du pays avec des rafales de 70 à 90 km/h, prévient Météo France. Au passage d'une zone étroite de fortes pluies qui traversera le pays entre le début et la fin de journée, les rafales atteindront 90 à 100 km/h en général (localement 110 à 120 km/h sur les côtes et les caps exposés de la Vendée et de la Loire-Atlantique) avec une brutale rotation du vent au secteur ouest, ajoute encore Météo France.





Sur les départements du quart Nord-Est placés en vigilance orange pour dimanche après-midi jusqu'en soirée, les rafales se renforceront et atteindront 100 à 110 km/h et les 120 km/h en moyenne montagne, notamment dans les stations de sport d'hiver. Une zone de vent fort touchera également dès le début d'après midi une zone allant du Poitou au Jura avec des rafales comprises entre 80 et 100 km/h.