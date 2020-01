Météo : la vague de grande douceur se poursuit, sans battre de record pour une mi-janvier

Après un mardi déjà très doux – la barre des 20° a même été très localement atteinte dans le Pays basque –, les températures sont encore très agréables ce mercredi et souvent supérieures de 3 à 7 degrés aux moyennes de janvier. En Auvergne, il faisait ainsi 8,9° dans la matinée à Clermont-Ferrand et Météo France y attendait environ 15° dans l’après-midi. La barre des 10 degrés devrait aussi être franchie un peu partout dans l'Hexagone. Et, comme mardi, c’est au Pays basque qu’il fait le plus doux, avec 16° prévus à Biarritz.

Cette remarquable douceur s’explique notamment par un rapide flux de sud-ouest, plus ou moins perturbé selon les régions. Elle devrait perdurer et même s’accentuer jeudi avec 18° attendus à Biarritz. A noter cependant qu’aucun record n’a été battu ou ne le sera lors de cette vague de douceur.

Un temps plus froid s’invitera en revanche à partir de vendredi et surtout pour le week-end, jusqu’au début de la semaine prochaine avec des températures repassant légèrement sous les moyennes de saison.