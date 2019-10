Météo : la France coupée en deux ce dimanche, forte baisse des températures au nord, chaleur au sud

INVERSION DES TEMPÉRATURES - Les températures vont nettement baisser dans la moitié nord ce dimanche avec même un phénomène singulier d'inversion des températures au cours de la journée. A Paris, on passera ainsi de 15°C ce dimanche matin à 9°C cet après-midi. Voici les prévisions détaillées.

Après un samedi quasiment estival sur les ¾ du pays, la situation change ce dimanche. Le pays sera "coupé en deux" avec une perturbation au nord et un air plus chaud au sud. Cette entrée d'une masse d’air plus fraîche entraînera même une situation singulière : des températures à la baisse au cours de la journée. A Paris ainsi, on passera de 15°C ce matin à… 9°C dans l’après-midi.

Dans le nord-ouest avec la progression d’une perturbation arrivée la veille, la pluie s’invite au menu. Elle progressera vers les Pays-de-la-Loire, le Centre, l’Île-de-France et jusqu’à la frontière belge avec des précipitations modérées et un vent de sud-ouest sensible. Cette perturbation aura donc pour conséquence une nette baisse du mercure dans ces régions avec souvent de 7 à 10°C de moins par rapport à la veille, les maximales ne dépassant plus 9 à 13°C aux heures les plus chaudes.