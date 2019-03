Météo : le printemps, c’est pour (très) bientôt

Après des nuits souvent dégagées, les températures minimales s’annoncent assez basses dans un premier temps. De petites gelées matinales sont même à craindre lundi de l’intérieur du nord-ouest jusqu’aux frontières de l’est. Le risque s’accentuera et s’étendra mardi et mercredi avant de régresser vers le centre-est jeudi et de disparaître progressivement pour le week-end suivant. En cours de journée, les valeurs s’orienteront en revanche à la hausse grâce au soleil avec des maximales de saison en début de semaine.





A partir de mercredi, jour du printemps, les températures repasseront au-dessus des valeurs dites de saison avec une accentuation de la douceur. Ainsi, en fin de semaine, il fera souvent plus de 15°C au nord et parfois plus de 20°C dans le sud-ouest et jusqu’en Occitanie. La masse d’air pourrait d’ailleurs continuer à se réchauffer au cours de la dernière semaine du mois, avec une ambiance encore plus printanière. A plus long terme, les tendances saisonnières envisagent le maintien d’un temps ensoleillé et plus doux que la normale en première quinzaine d’avril.