Météo : le soleil s’installe ce week-end et pour au moins 10 jours !

MÉTÉO - Grâce au retour de l’anticyclone, un temps ensoleillé s’installe sur tout le pays. Et cette tendance météo calme et agréable est visiblement partie pour durer au moins une dizaine de jours.

Dans le jargon météorologique, on appelle ça une patate anticyclonique ! Cette bulle de hautes pressions en forme de pomme de terre (d’où son nom) recouvre une grande partie de l’Europe, des Açores jusqu’à la Russie. Après un début de semaine marqué par de fortes intempéries en Méditerranée, c’est donc le retour au calme avec de plus en plus de soleil après dissipation des brouillards matinaux. Et cette situation météo stable devrait durer au moins une dizaine de jours, les dépressions étant repoussées vers le nord de l’Europe.

Un week-end aux fortes amplitudes thermiques

Le soleil sera donc au rendez-vous de ce deuxième week-end d’octobre. Après dissipation de la grisaille présente au réveil samedi, c’est un ciel dégagé qui dominera dans la plupart des régions. Petit bémol pour le centre-est où ces nuages bas et brouillards pourraient persister une grande partie de la journée. Quelques nuages supplémentaires pourront également concerner la Normandie où les régions pyrénéennes. Côté températures, là où le ciel de la nuit aura été dégagé, les minimales s’annoncent fraîches avec souvent autour de 3 à 5°C, localement moins en campagne. Ce sera plus doux près des côtes et en Méditerranée. L’après-midi, les maximales seront en hausse grâce au soleil avec de 16 à 18°C dans l’est et ponctuellement plus de 20°C dans l’ouest et le sud.

TF1/LCI

Dimanche, la grisaille matinale sera moins présente et se dissipera plus facilement. Les quelques cumulus qui circuleront du sud-ouest aux Alpes et en bord de Manche resteront inoffensifs et ne remettront pas en cause l’impression de beau temps. Peu d’évolution au niveau des températures avec le maintien de fortes amplitudes entre les minimales et les maximales, entre les 3 ou 4°C du réveil et les 15 à 20°C de l’après-midi. Des pointes à 23-24°C sont mêmes attendues près du golfe du Lion.

Un peu plus de grisaille la semaine prochaine

Ce temps calme va persister, au moins toute la semaine prochaine. Deux petits changements à signaler toutefois : le retour d’humidité dans le nord et l’est du pays et des températures qui vont progressivement baisser l’après-midi. Le premier s’explique par l’arrivée d’un air un peu plus humide en provenance de la mer du Nord. Ainsi, la grisaille s’annonce très présente de la Manche au centre-est entre lundi et mercredi alors que le soleil continuera de briller plus au sud. À partir de jeudi, l’anticyclone regonflera par l’ouest avec à nouveau davantage de lumière dans ces régions. Ce temps ensoleillé gagnera tout le pays à l’aube du week-end suivant qui s’annonce d’ores et déjà très agréable.

TF1/LCI

Avec ce flux s’orientant au secteur nord à nord-est, les températures vont baisser pour repasser un peu en dessous des normales de saison. Et ce sera surtout le cas dans les régions où les nuages persisteront toute la journée. Ainsi, n’espérez pas plus de 10 à 12°C aux heures les plus chaudes du nord de la Seine aux frontières de l’est contre encore près de 20°C de la façade océanique aux régions méditerranéennes. Les minimales seront également fraîches pour la saison avec quelques gelées possibles dans l’est du pays.

Guillaume Woznica Twitter

