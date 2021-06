Les orages s’éloignent, un temps plus agréable revient : les prévisions météo de la semaine

MÉTÉO - Après les différentes salves orageuses parfois violentes, les conditions météo s’apprêtent à redevenir plus calmes pour la fin de semaine. Si le ciel restera partagé, voire mitigé, les températures, elles, seront en hausse avec le retour de la chaleur par le sud du pays.

Alors que la France était située au cœur d’un conflit de masses d’air depuis plusieurs jours avec à la clé de violents orages quasi-quotidiens, la situation est en passe de se calmer avec le retour de l’anticyclone. Toutefois, celui-ci restant souvent un peu en retrait, l’amélioration sera très poussive. Pas de très grand beau temps en perspective mais des conditions plus stables et parfois agréables, d’autant que les températures s’orienteront à la hausse pour repasser progressivement au-dessus des normales de saison.

Un risque orageux de plus en plus faible

Encore un peu d’instabilité au programme de votre journée de mercredi avec des averses se multipliant dans l’après-midi, depuis la Nouvelle-Aquitaine jusqu’aux frontières de l’est. Comme les jours précédents, elles pourront prendre localement un caractère orageux. Toutefois, les orages seront plus rares et surtout beaucoup moins violents. Il n’y a que vers la vallée du Rhône où le risque de cellules parfois marquées restera d’actualité. Près de la Méditerranée, les éclaircies s’imposeront dans un ciel variable, même chose pour les régions du nord-ouest et surtout en bord de Manche. Les températures seront un peu faibles pour la saison, sauf dans le sud-est. Elles s’établiront l’après-midi de 16 à 22°C dans l’ouest et de 21 à 28°C dans l’est, jusqu’à 30°C entre la Provence et la Corse.

Jeudi, le découpage restera sensiblement le même avec des éclaircies souvent belles uniquement de la Bretagne à la mer du Nord et près de la Grande Bleue. Partout ailleurs, le ciel hésitera toujours entre nuages menaçants et éclaircies assez timides. Quelques averses pourront également se produire mais avec un très faible risque orageux, en rien comparable avec la situation du début de semaine. Le mercure gagnera un ou deux degrés par rapport à la veille avec notamment 22°C à Lille et Nantes, 24 à Paris et Toulouse et jusqu’à 30°C dans le sud-est, avec même des pointes à 32°C dans le département du Var. Les conditions s’amélioreront plus franchement vendredi avec des éclaircies qui gagneront du terrain en direction des régions centrales, vers la Champagne, la Lorraine mais aussi jusqu’en Aquitaine. L’instabilité, quant à elle, régressera pour ne concerner que le flanc est du pays avec quelques ondées, ponctuées de coups de tonnerre uniquement sur les reliefs. Pas de changement pour le sud-est avec un soleil généreux tandis que des nuages menaçants s’inviteront entre la Bretagne et le Cotentin. La hausse des températures se confirmera avec la barre des 25°C, soit le seuil de chaleur, approché dans les régions de la moitié nord et ponctuellement dépassé au sud.

Un week-end encore hésitant mais plus chaud

Selon les dernières prévisions, le week-end sera un peu plus partagé que prévu. Une petite dépression va en effet s’inviter sur le Proche Atlantique, apportant des nuages parfois menaçants. Ils concerneront uniquement le nord-ouest samedi avec quelques averses au programme. Les autres régions, à savoir une très large moitié est, bénéficieront d’un temps ensoleillé. La chaleur gagnera du terrain avec des pointes à 27-28°C au nord, comme à Paris ou Orléans et souvent autour de 30°C au sud, comme à Bordeaux, Toulouse, Montpellier ou Avignon. Dimanche, l’indice de confiance est assez faible (2/5) car des incertitudes persistent sur l’évolution de la dépression atlantique. Pas de dégradation à priori avec un ciel hésitant entre nuages et éclaircies, le risque d’averses sera également faible. C’est donc une impression de beau temps qui dominera le plus souvent, d’autant que la chaleur se maintiendra avec souvent entre 23 et 28°C au nord et entre 26 et 32°C au sud. Le pourtour méditerranéen conservera pour sa part un ciel dégagé. Ce ciel variable devrait se maintenir en début de semaine prochaine et pour les derniers jours du mois de juin, avec des températures estivales au nord, comme au sud.

