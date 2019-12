Mayotte placée en "alerte rouge" à l'approche du cyclone Belna

Mayotte se calfeutre avant le passage du cyclone Belna. L'archipel sera placée en alerte rouge à 16h ce dimanche 8 décembre (14h à Paris), a annoncé la préfecture de l'île française de l'océan Indien. "Le passage du cyclone Belna au plus près des côtés mahoraises, est prévu entre 19 heures et 20 heures, heure locale à environ 80 km à l'Est de Petite-Terre, avec une marge d'erreur de 20 km", précisent les autorités, qui appellent les habitants à se mettre à l'abri et "ne sortir en aucun cas".

L'île est exposée "à des conséquences très sérieuses", avait indiqué auparavant sur la chaîne Mayotte La 1ère le préfet Jean-François Colombet qui a en conséquence "décidé de mettre à l'abri toutes les populations qui sont exposées". Belna est "exceptionnel", selon le préfet. "Depuis 50 ans, ce sera la 3e fois que l'île passera aussi près des effets d'un cyclone". Les forces de l'ordre et les services municipaux ont commencé dimanche matin à contacter les habitants pour évacuer les zones les plus menacées. Le cyclone Belna, qui génère des vents à 200 km/h en rafales et se trouvait à 160 km au nord-est de l'archipel.