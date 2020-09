Météo : jusqu'à 50 cm de neige sur les Pyrénées et les Alpes, du jamais vu depuis 13 ans

Sans transition. De l'été à l'hiver. Les premiers flocons de neige ont recouvert une partie du massif Pyrénéen, dès 1600 mètres d'altitude et des alpes dès 1500 m. C'est la partie centrale et l'ouest de la chaîne des Pyrénées qui est, pour l'heure, la plus concernée avec des quantité parfois importantes. Dans les Alpes, les quantités les plus importantes ont été mesurées dans la partie nord du massif. Voici les derniers relevés :

- Soum-Couy (2142 m) : 17 cm

- Lac d'Ardiden (2245 m) : 33 cm

- Maupas (2417 m) : 52 cm

- Port d'Aula (2140 m) : 50 cm

- Puigmal (2471 m) : 2 cm

- Canigou (2160 m) : 2 cm

- Dans les Alpes du nord, on relève de 15 cm à 1500m et jusqu'à 50 cm à 2200m.

"De telles quantités de neige au mois de septembre ont déjà été observées par le passé mais restent remarquables, souligne Guillaume Woznica, spécialiste météo à LCI. Une situation analogue est celle de fin septembre 2007. Mais cette fois-ci, nous constatons un net rafraîchissement et des chutes de neige aux quantités plus importantes. Une vingtaine de centimètres de neige en moyenne seulement était tombée il y a treize ans."