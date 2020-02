Neige et vents violents : l’évolution pour ces prochaines heures

ALERTE MÉTÉO - Comme prévu, la neige a remplacé la pluie ce matin entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Cet épisode neigeux temporaire va prendre fin dans l’après-midi alors qu’un coup de vent concernera la moitié nord au cours des prochaines heures.

Après les quelques flocons de neige observés hier, un épisode plus organisé a touché les Hauts-de-France, dans la matinée du jeudi 27 février. Dans l’intérieur de la région, une couche de quelques centimètres s’est formée, rendant les conditions de circulation temporairement difficiles, sur l’A1 notamment. Si la neige a pu tomber temporairement jusque sur la côte d’Opale, elle n’a pas tenu dans ce secteur et la pluie a vite repris le dessus. La perturbation a également gagné la région Grand Est avec des chutes de neige parfois marquées sur les Ardennes, le nord de la Champagne ainsi que sur la Lorraine. Avec des températures généralement comprises entre 0 et 2°C, ces flocons tiennent au sol et blanchissent rapidement les paysages, y compris les chaussées.

En début d’après-midi, les températures remonteront alors que les précipitations cesseront sur le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Oise ou encore l’Aisne. La vigilance orange neige-verglas sera ainsi levée sur ces départements alors qu’elle sera maintenue pour quelques heures encore depuis les Ardennes jusqu’à la Moselle. Il faudra attendre le milieu d’après-midi pour que la pluie reprenne l’avantage sur la neige en plaine, seules les premières hauteurs des Ardennes et de Moselle resteront sous les chutes de neige jusqu’en fin d’après-midi. D’ici là, une couche de 5 cm aura eu le temps de se former, localement jusqu’à 10 cm. La nuit prochaine, la prudence devra rester de mise en Champagne-Ardenne, Lorraine et Bourgogne car en raison de températures redevenant négatives, des plaques de verglas pourront se former sur les chaussées humides.

Jusqu’à 100 km/h en Île-de-France et dans le nord-est

Outre la neige en plaine, l’autre phénomène à surveiller cet après-midi est le vent. Au passage de la dépression sur le nord du pays, les rafales de vent se renforceront nettement durant une ou deux heures. Ainsi, entre la mi-journée et 15h, des pointes à 90 voire 100 km/h sont prévues dans le Centre-Val de Loire, en Normandie ainsi qu’en région parisienne. Ces vents forts se décaleront en fin d’après-midi et soirée vers le Grand Est où ils pourront souffler jusqu’à 100 km/h, localement 110 km/h sur vers l’Aube et le plateau de Langres. Dans les Vosges comme sur les Alpes, les bourrasques dépasseront les 120 km/h en altitude. La nuit prochaine, ces vents violents se décaleront vers la Corse, soufflant alors entre 100 et 140 km/h en montagne et sur les caps exposés de l’île.