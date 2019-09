Non, l’été n’a pas dit son dernier mot ! Le soleil et la chaleur de retour en fin de semaine

Avec un temps ensoleillé dans le sud et l’est ce lundi, les nuages feront leur retour dans le nord-ouest avec également quelques pluies. Les températures resteront un peu fraîches pour la saison avec souvent moins de 10°C au réveil et parfois seulement 5°C en rase campagne. L’après-midi, il fera moins de 20°C dans le nord du pays et jusqu’à 25°C au sud. Mardi, la situation s’inversera avec le retour des éclaircies au nord tandis que des pluies orageuses se déclencheront au sud, avec un épisode d’intempéries probable près de la Méditerranée. Les températures resteront situées 2 à 3°C en moyenne en dessous des normales de saison.





À partir de mercredi, l’anticyclone reviendra en force par l’ouest. Si dans un premier temps, les nuages resteront assez nombreux près de la Manche et au nord de la Seine, le soleil s’imposera véritablement dans ces régions entre jeudi et vendredi. Dans le sud du pays, le ciel bleu sera de retour entre mercredi et jeudi. La fin de semaine et le week-end prochain seront ainsi bien ensoleillés sur l’ensemble du pays, seuls quelques nuages pourront se développer sur les reliefs en cours d’après-midi. Ce retour d’un franc soleil s’accompagnera également d’une hausse des températures avec souvent 25°C ou plus l’après-midi au nord de la Loire et de 26 à 33°C à l’ombre pour les régions de la moitié sud. En revanche, avec des nuits de plus en plus longues, les valeurs du lever du jour resteront relativement fraîches.