Nouveau coup de gel attendu : l'inquiétante pénurie de bougies dans les vignobles

De l'avis même du ministre de l'agriculture, les dégâts seront considérables. Une crise historique jamais vue depuis 1991 en France. Et qui n'est peut être pas terminée. Des centaines de milliers d'hectares de cultures - vignobles, vergers et céréales - ont été frappés par le violent coup de gel de ces derniers jours. Dix régions françaises sont touchées, de la Drôme à la Bourgogne, et les moyens de lutter contre celles-ci s'amenuisent peu à peu. Car les bougies, utilisées habituellement par les vignerons pour réchauffer les pieds de vignes et gagner jusqu'à 2,5 degrés supplémentaires, se font rares. "La durée d’allumage notamment sur la troisième nuit, a été très longue. La plupart des vignerons n’ont donc plus de bougies antigel pour affronter les prochains épisodes", s'est d'ailleurs inquiétée Christine Monamy, responsable agro-météo au Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), auprès du site spécialisé Réussir.