Nouvelle alerte aux orages : 4 départements en vigilance orange, consultez les prévisions

C'est la troisième alerte aux orages lancée par Météo-France cette semaine. Vendredi, une violente tornade a frappé l'Est de la France à la frontière avec le Luxembourg. Une trentaine de maisons ont été touchées à Longwy et Herserange mais c'est surtout au Luxembourg voisin que le phénomène a été le plus violent, faisant 19 blessés. Une centaine de maisons sont inhabitables dans les communes de Bascharage et Pétange.